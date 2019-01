Oro toca máximos de varios meses, declive de bolsas confirma temores por crecimiento

El oro subía el miércoles y tocó sus niveles más fuertes en más de seis meses. El descenso de los mercados de acciones aumentó la preocupación por la debilidad de los mercados globales, generando una aversión al riesgo que favorecía al lingote.

A las 12:45 (GMT), el oro al contado sumaba un 0,19% a US$ 1.284,6 por onza luego de llegar más temprano a los US$ 1.288,66, máximo desde el 15 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,6% a US$ 1.289,40 la onza.

Las bolsas mundiales iniciaron 2019 con un tono pesimista, los precios de bonos y crudo caían y el yen se fortalecía luego de que una serie de reportes confirmaron un cuadro de desaceleración económica global.

Las inquietudes económicas y geopolíticas implican que es solo cuestión de tiempo antes de que se dispare el precio del lingote, afirmó Kunal Shah, investigador de Nirmal Bang Commodities en Mumbai.

Los mercados están aguardando además lo que diga el jefe de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, sobre el panorama económico de Estados Unidos y sobre las tasas de interés en 2019. El funcionario tendrá el viernes una discusión conjunta con los ex presidentes de la FED Janet Yellen y Ben Bernanke.

El mercado espera también el martes la publicación de cifras de manufacturas de Estados Unidos y las nóminas no agrícolas de diciembre el viernes.

"La gente espera además un dólar más bajo en 2019", dijo Craig Erlam, analista de Oanda, agregando que los precios del lingote podrían verse apoyados también por un cambio en el panorama de los tipos de la FED.

La plata caía un 0,21% a US$ 15,41 por onza tras subir más temprano a US$ 15,52, máximo desde el 3 de agosto. El paladio declinaba un 0,55% a US$ 1.256,99 la onza y el platino perdía un 0,25% a US$ 789,50 por onza.



Agencia Reuters