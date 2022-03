Los precios del oro tocaban el martes un mínimo de casi dos semanas, ya que el alto rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense continuaba restando atractivo al lingote, mientras los inversores seguían de cerca las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

A las 0920 GMT, el oro al contado perdía un 0.6%, a US$ 1,911.75 por onza, tras haber tocado antes los US$ 1,909.40, su mínimo desde el 16 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 1.5%, a US$ 1,910.10.

“US$ 1,900 es probablemente una buena línea de soporte, independientemente de lo que ocurra hoy”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades, quien añadió que sólo una desescalada concreta sobre el terreno en Ucrania provocaría un fuerte desplome de los precios.

Los negociadores ucranianos y rusos se reunieron el martes en Turquía para mantener conversaciones cara a cara, en las que Kiev busca un alto el fuego sin comprometer el territorio ni la soberanía. La invasión rusa se prolonga desde hace más de un mes, aunque está estancada en varios frentes.

El oro se considera un depósito de valor seguro, o refugio, en tiempos de incertidumbre política.

El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto en casi tres años, aumentando el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

Por la misma razón, el oro es sensible a la subida de las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.8%, a US$ 24.65 la onza; el platino bajaba un 1%, a US$ 974.39; y el paladio perdía un 0.9%, a US$ 2,214,95.

