Los precios del oro caían el miércoles a su nivel más bajo en tres semanas, ya que el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subían por las apuestas de alzas más pronunciadas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que reducía el atractivo del metal dorado.

A las 08:45 GMT, el oro al contado bajaba un 0.6% a US$ 1,641.51 por onza, tras tocar su mínimo desde el 28 de setiembre a primera hora del día. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.6% a US$ 1,646.20.

El índice dólar ganaba un 0.2%, encareciendo el lingote para los compradores extranjeros, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzaba un nuevo máximo en 14 años.

“El índice dólar subió mucho esta mañana, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años superó el importante nivel del 4%”, dijo el analista independiente Ross Norman.

“Los bajistas del oro tendrán como objetivo el mínimo del año de US$ 1,620 visto hace apenas un mes”, dijo Norman, señalando el apetito de Asia por absorber cantidades significativas del metal a precios más bajos.

Aunque el oro suele ser considerado como una cobertura contra la inflación, el metal se ve presionado en un entorno de alzas de tasas, ya que no devenga intereses.

En otros metales básicos, la plata al contado caía un 1.2% a US$ 18.54 por onza; el platino bajaba más de un 2% a US$ 888.49; y el paladio perdía un 0.1% a US$ 2,010.38.

Con información de Reuters