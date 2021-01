Los precios del oro retrocedían el jueves, ya que el dólar se estabilizaba y los rendimientos de la deuda estadounidense se mantenían cerca de máximos de 10 meses, con los mercados a la espera de que el presidente electo Joe Biden revele detalles sobre un nuevo plan de estímulos fiscales.

El oro al contado bajaba 0.3% a US$ 1,838.44 la onza a las 10:52 (GMT), en tanto que los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.8% a US$ 1,839.80 la onza.

“El oro se está asentando un poco. Está un poco presionado por el avance de los rendimientos de los bonos (de Estados Unidos) y por el dólar, que se ha fortalecido en las últimas sesiones”, dijo Xiao Fu, analista del Banco Internacional de China.

El optimismo en torno a reportes de medios indicando que Biden podría revelar planes de estímulos por hasta US$ 2 billones llevó a los rendimientos de la deuda del Tesoro a 10 años hasta máximos de 10 meses.

Los inversores también están atentos a un evento virtual en el que participará esta tarde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de más señales sobre la política monetaria en Estados Unidos.

El oro, que no rinde intereses, es utilizado como un activo de cobertura ante la inflación que podría derivar de un alto endeudamiento con un nuevo plan de estímulos fiscales.

Entre otros metales preciosos, la plata cotizaba estable en US$ 25.13 la onza; mientras que el platino ascendía 0.9% a US$ 1,104.07 la onza; y el paladio sumaba 0.3% a US$ 2,390.87 la onza.