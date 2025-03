Faltan 27 días para la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El último fin de semana, Ositrán supervisó las instalaciones y determinó un avance del 99,4% en infraestructura construida y equipamiento instalado, lo que generó la interrogante de si Lima Airport Partners (LAP) culminará el 0,6% restante hasta el 30 de marzo.

La situación mantiene preocupadas a las aerolíneas, pues advierten falta de transparencia y poca comunicación, no solo de la empresa concesionaria, sino también del concedente (el Estado, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Ante ello, Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), informó que como gremio enviaron una carta hoy lunes 3 de marzo al MTC para pedir transparencia en la situación del nuevo aeropuerto.

“Se lo estamos pidiendo al MTC porque es el concedente. El concesionario es un privado que puede hacer caso o ni siquiera responder. Al final se trata de un asunto público”, precisó Gutiérrez.

Aeropuerto debe estar listo para operar el 30 de marzo y no solo construido, advierte Ositrán

El último fin de semana, Ositran informó que aún hace falta el sistema de detención y alarma contra incendios (DACI), el sistema de megafonía y sistema público de alarma por voz (PAS/PVAS), donde se encuentra el proceso de integración al el sistema de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés). También el Flight Information Display System (FIDS).

Sobre esto, Carlos Gutiérrez recordó que Ositrán realizó un informe similar el 2 de febrero donde el avance en la infraestructura construida y equipamientos instalados se encontraban al 99,01% y un mes después están en 99,4%. “Han avanzado tres décimas que, digamos, no representa mucho”, comenta a El Comercio.

Aunque, a pesar de la culminación al 100% en infraestructura y equipamiento, no se garantiza la operación, refiere Verónica Zambrano, presidenta de Ositran. “La obligación contractual es entregar el terminal operativo, no solo construido. La obligación es operar el 30 de marzo, no entregar la obra lista y sin probar cómo opera”, recalca a este Diario.

Esto lo dijo en referencia no solo al 0,6% faltante, sino a las pruebas del sistema DACI, el FIDS, la planta de combustible, la red local del área, etc. que se encuentran pendientes; además de los permisos y licencias de LAP como el registro del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, la autogeneración para la instalación de grupos electrógenos, etc.

“Las pruebas no están establecidas en un contrato, pero sí están contempladas en los manuales de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y de cierta forma, como este contrato se rige por regla de la OACI sí terminan siendo obligatorias. No es que estén pauteadas como un número de pruebas específicas, pero tienen que haber pruebas que a nosotros como regulador nos den la certeza de que todo va a operar bien ese día”, menciona.

En cuanto a las licencias, hay algunas que son necesarias para el inicio de operaciones como el Registro de Usuario no Doméstico. Es necesario tener todo implementado para hacer una gran prueba integral, menciona Zambrano. Esta declaración también fue respaldada por Gutiérrez.

“El día 27, que fue la primera prueba, subieron un poco menos de 800 personas. Eso no es una muestra significativa. Para una operación regular en el terminal actual estamos hablando de 4.000 personas o 3.000, entonces se están haciendo con mucho menos”, indica el representante de AETAI.

Casi a la mitad de este mes, Ositrán realizará un nuevo inventario en el nuevo aeropuerto, similar al realizado este fin de semana. Con los resultados, el organismo mostrará el estado actual del proyecto, cuya información será importante para que el MTC y LAP debatan si el nuevo aeropuerto está listo para operar el 30 de marzo o debe aplazarse por tercera vez.