El Perú consolida un hito en la infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable con nuam, un holding que integra la bolsa de valores nacional con la de Chile y Colombia, que en su primera jornada de operaciones registró una marca de 19.7 % sobre el último viernes.

Con un total de 1,155 operaciones por un valor de 16,5 millones de dólares negociados, el mercado marchó de manera regular en la nueva plataforma, lo que confirma niveles de actividad en línea habituales en comportamiento.

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El sistema integra los principales grupos de negociación del mercado en una misma estructura, sumando la tecnología de estándares internacionales y edificando una base común para la operación bursátil entre las tres naciones.

Para ello, la herramienta se apoyó en proveedores tecnológicos globales como Devexperts y Nasdaq; su despliegue en Perú contó con la participación activa del mercado, junto a sociedades de agentes de bolsa, autoridades y equipos técnicos, con el fin de hacer realidad este avance que ya demostró eficancia en Colombia.

“Este paso en Perú es la confirmación de que la integración bursátil regional avanza con hecho concretos. Hoy no solo estamos implementando una nueva infraestructura, sino viéndola operar en el mercado. Este hito refleja el trabajo técnico y coordinado del ecosistema y demuestra que la construcción de un mercado integrado ya está en marcha”, destacó el CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba.

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