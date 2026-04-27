Resumen

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La nueva infraestructura operó con normalidad en su primera jornada, registrando transacciones desde la apertura y cerrando con un total negociado superior en 19.7% frente a la sesión previa.
La nueva infraestructura operó con normalidad en su primera jornada, registrando transacciones desde la apertura y cerrando con un total negociado superior en 19.7% frente a la sesión previa.
Por Redacción EC

El Perú consolida un hito en la infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable con nuam, un holding que integra la bolsa de valores nacional con la de Chile y Colombia, que en su primera jornada de operaciones registró una marca de 19.7 % sobre el último viernes.

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