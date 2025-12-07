Perú inicia negociaciones para un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos

El Perú dio esta semana un nuevo paso para acercarse comercialmente al Medio Oriente. El Gobierno confirmó el inicio formal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con Emiratos Árabes Unidos (EAU), luego de que la primera ronda de conversaciones se realizara —de manera virtual— entre el 25 y 28 de noviembre.

En esa ronda participaron los grupos técnicos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales. Otros equipos —como los encargados de Comercio de Servicios, Inversión y Procedimientos Aduaneros— continuarán negociando durante diciembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que este acuerdo apunta a abrirle más espacio a la oferta peruana en un mercado con alto poder adquisitivo y demanda creciente de alimentos frescos y productos con valor agregado. Hoy, muchos bienes peruanos pagan aranceles de hasta 14,5% al ingresar a Emiratos; en el caso agrícola, las tarifas pueden llegar incluso a 25,6%.

Las cifras muestran el interés: en 2024, las exportaciones peruanas hacia ese destino sumaron US$ 1.940 millones, y entre enero y setiembre del 2025 ya alcanzaron US$ 2.245 millones. Aunque el oro representa casi la totalidad de esos envíos (US$ 2.221 millones), también se han abierto espacio productos como granadas, arándanos, mango, quinua, habas, castañas y colorantes naturales.

El CEPA también busca atraer inversión emiratí en sectores como infraestructura, energía, turismo e innovación. Para Perú, significaría además cerrar una brecha pendiente: Emiratos Árabes es una de las pocas economías relevantes de la región con la que el país aún no tiene un acuerdo comercial preferencial.