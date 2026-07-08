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Resumen

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Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., registra también un avance del 6%, hasta los 74,82 dólares. (Foto: EFE)
Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., registra también un avance del 6%, hasta los 74,82 dólares. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre se ha disparado más de 6% y supera los 78,5 dólares el barril, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado por acabado el alto al fuego con Irán y haya asegurado que no quiere negociar más.

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