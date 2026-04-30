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El brent sube 5,77% y cotiza a 124,84 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE (Foto: EFE)
El brent sube 5,77% y cotiza a 124,84 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara 5,77% este jueves y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada ha llegado a subir con más fuerza y ha superado los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.

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