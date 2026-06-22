El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1,10 %, hasta 75,76 dólares el barril, después de que Catar y Pakistán, países mediadores, anunciaran que funcionarios estadounidenses e iraníes habían acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

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A las 09:00 hora local (13:00 GMT) de este lunes, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,84 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

En un comunicado conjunto, los mediadores señalaron que las partes continuarían con las negociaciones técnicas a lo largo de la semana y crearían un comité de alto nivel para supervisar el proceso de mediación.

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Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas durante el fin de semana, justo cuando comenzaban las negociaciones en Suiza.

El sábado, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz en medio de un aumento de las tensiones en el Líbano, mientras que el presidente Donald Trump amenazó a Irán por su apoyo a Hizbolá, complicando así las conversaciones.