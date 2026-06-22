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Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,84 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,84 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1,10 %, hasta 75,76 dólares el barril, después de que Catar y Pakistán, países mediadores, anunciaran que funcionarios estadounidenses e iraníes habían acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

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