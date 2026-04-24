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El precio del petróleo de Texas bajó 0,1% este viernes 24 de abril
El precio del petróleo de Texas bajó 0,1% este viernes 24 de abril
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 0,1 %, hasta los 95,75 dólares el barril, mientras el mercado tiene la vista puesta en la guerra en Irán y los posibles avances en las negociaciones de paz.