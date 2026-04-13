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A las 9:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 6,89 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE)
A las 9:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 6,89 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó la semana con una subida del 7,13%, hasta los 103,48 dólares el barril, tras el anuncio de Donald Trump de que EE.UU. bloqueará el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, a partir de hoy.

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