El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó la semana con una subida del 7,13%, hasta los 103,48 dólares el barril, tras el anuncio de Donald Trump de que EE.UU. bloqueará el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, a partir de hoy.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 6,89 centavos de dólares con respecto al cierre del día anterior.

La Marina de Estados Unidos se prepara para imponer un bloqueo a los puertos de Irán después de que las conversaciones de paz fracasaran durante el fin de semana.

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Pese a que Trump sigue abierto a una solución diplomática, según sus asesores, y una segunda ronda de conversaciones podría celebrarse en cuestión de días; The Wall Street Journal señala que el mandatario estadounidense está considerando llevar a cabo ataques limitados contra Irán para romper el estancamiento en las conversaciones de paz.

El viernes, el precio del oro negro cerró la semana con un desplome del 13%, registrando su mayor caída semanal desde 2020.