El petróleo subió por encima de los US$ 78 el barril este lunes, respaldado por una oferta escasa, un dólar estadounidense fuerte y las esperanzas de una mayor recuperación de la demanda en 2022, pese a que la OPEP+ parece estar dispuesta a acordar otro aumento de la producción y en medio de las persistentes preocupaciones sobre cómo el aumento de las infecciones por COVID-19 podría afectar la demanda.

El mercado espera que la OPEP y sus aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, se apeguen a su plan para elevar gradualmente su bombeo en una reunión el martes.

Mientras, la variante del coronavirus ómicron ha traído recuentos récord de casos y ha empañado las festividades de Año Nuevo en todo el mundo, con más de 4.000 vuelos cancelados el domingo.

Los futuros del crudo Brent subían US$ 1,19, o un 1,5%, a US$ 78,97 por barril a las 1700 GMT. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 91 centavos a US$ 76,12.

“Las tasas de infección están aumentando a nivel mundial, se están aplicando restricciones en varios países, el sector de los viajes aéreos, entre otros, está sufriendo, pero el optimismo de los inversores es tangible”, dijo Tamas Varga, de la corredora petrolera PVM.

El petróleo obtuvo algo de apoyo gracias a una interrupción del bombeo en Libia. La producción de petróleo se reducirá en 200,000 barriles por día durante una semana debido a un mantenimiento de un oleoducto.

El año pasado, el Brent subió un 50%, impulsado por la recuperación mundial de la pandemia del COVID-19 y los recortes de suministro de la OPEP+, incluso cuando las infecciones alcanzaron niveles récord en todo el mundo. Algunos ven más ganancias en 2022.

“Los precios del crudo y de los productos derivados del petróleo deberían beneficiarse de que la demanda de petróleo se mueva por encima de los niveles de 2019″, dijo un informe de analistas de UBS, incluido Giovanni Staunovo. “Esperamos que el Brent suba a un rango de US$ 80 a US$ 90 en 2022″.

