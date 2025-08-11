Conoce los precios que mantienen los mercados de Lima Metropolitana para alimentos como huevos, pollo, arroz, azúcar, papa y otros. Uno de los alimentos más consultados es el pollo, una carne económica y básica para las mesas peruanas. Este inicio de mes, el costo del pollo se registró entre los S/ 5,8 a S/ 6 por kilo. En esa misma línea, otro producto muy consumido por los hogares peruanos es el huevo, que mantiene un costo de S/ 6,18 por kilo.
Los siguientes productos de la canasta básica son el arroz y el azúcar. El primero se está cotizando en un mínimo de S/ 2,43. El precio depende de la marca y calidad del arroz, siendo este un costo al por mayor y el más económico que se encontró en el mercado.
Por su lado, el azúcar varía en precios dependiendo si es blanca o rubia. La primera tiene un ligero incremento con un costo mínimo de S/ 2,60. Mientras que la azúcar rubia se está cotizando en un mínimo de S/ 2,42.
Respecto a otros alimentos como frutas, verduras y demás. Te compartimos los precios respectivos:
Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)
|ALIMENTOS
|PRECIOS (En Soles)
|Ajo criollo
|7,75
|Camote amarillo
|1,08
|Cebolla roja
|1,25
|Choclo
|3,21
|Limón
|2,93
|Papa canchan
|1,08
|Papa unica
|1,03
|Papa Yungay
|1,23
|Tomate
|1,62
|Yuca amarilla
|1,80
|Zanahoria
|1,35
Mercado Mayorista N° 2 de Frutas
|ALIMENTOS
|PRECIOS (En Soles)
|Manzana Delicia
|3,13
|Naranja Valencia
|0,75
|Papaya
|2,25
|Piña Hawaiana
|1,75
|Plátano Seda
|3,20
Es preciso señalar que los precios corresponden a productos de primera calidad de los Mercados Mayoristas de Lima, según información actulizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).