Los precios del aluminio tocaron el lunes a su nivel más bajo en seis meses, ya que los temores a nuevos confinamientos en China -el principal consumidor del metal-, la inflación y la subida de las tasas de interés provocaron una venta masiva, aunque la disminución de los inventarios proporcionó cierto apoyo. El cobre también estuvo a la baja.

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba con una caída de 2,8% a US$ 2.605 la tonelada, luego de tocar los US$ 2.595, su nivel más bajo desde el 15 de diciembre.

Mientras que, a las 11:41 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres restaba un 1,7% a US$ 9.283 la tonelada.

“El panorama parece bastante deprimente (...) la elevada inflación, la guerra en curso en Ucrania, los obstinados precios de la energía y un gobierno chino que mantiene embotellado el crecimiento del país”, dijo Edward Meir, analista de ED&F Man Capital Markets.

Las autoridades de Pekín se apresuraron a contener un brote de COVID-19 detectado en un bar que opera las 24 horas, con millones de personas sometidas a pruebas obligatorias y miles de personas sometidas a confinamientos selectivos.

El aumento de la inflación en todo el mundo, en parte debido al incremento de los costos de la energía, implica que los consumidores probablemente reduzcan sus compras de electrodomésticos, lo que socavará la demanda de metales industriales.

La invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que los precios del petróleo suban más de un 50% desde enero.

La subida de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para frenar la inflación también implica que los consumidores se ajusten el cinturón y perjudique la demanda.

El mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas esta semana, y algunos pronostican una subida de 75 puntos básicos.

Las existencias de aluminio en los almacenes registrados en el LME se sitúan en el nivel más bajo de los últimos 21 años, con 423.975 toneladas, frente a cifras cercanas a los dos millones de toneladas en marzo de 2021.

Las existencias en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái, en 269.583 toneladas, han caído más de un 20% desde mediados de marzo.

Entre otros metales básicos, el zinc perdía un 2,9% a US$ 3.587, el plomo cedía un 1,8% a US$ 2.110, el estaño caía un 2,7% a US$ 34.300 y el níquel restaba un 2,9% a US$ 26.475 la tonelada.

Con información de Reuters

