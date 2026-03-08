El precio del barril de petróleo superó, por vez primera desde el 2022 la barrera de los US$100 en lo que muchos consideran la más rápida subida (rally) en la cotización de este energético desde la década de los 80.

Así, los futuros del crudo Brent se cotizaban ayer en alrededor de US$107 mientras que los del crudo WTI (West Oil Texas) superaban los US$108.

Esto, como consecuencia del agravamiento de las hostilidades en el Medio Este y el estrés que experimentan los despachos marítimos y la infraestructura petrolera, una problemática que “no tiene visos de amainar en el corto plazo”, según expertos.

“Los mercados de petróleo enfrentan la perspectiva de una mayor alza de precios esta semana a medida que el conflicto en Irán ingresa en su segunda semana, los productores recortan producción, el almacenaje agota su capacidad y el tráfico en el estrecho de Ormuz se detiene”, indicó Bloomberg.

Así, Irak informó que recortará su producción de crudo en 60%, mientras que Kuwait ha empezado a ir por ese camino.

De acuerdo a Yahoo Finance, el Brent y el WTI han subido más de 50% y 60%, respectivamente, desde que la guerra empezó.

Trump ha señalado que los ataques contra Irán continuarán hasta que la nación islámica se rinda o colapse.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Dave Mazza, CEO de Roundhill Financial, manifestó que el cierre del estrecho de Ormuz es solo una parte del problema. Lo más graves es la “disrupción de la oferta que se profundiza cada vez más en la región”, dijo.

“Este es un cambio que puede aumentar la ansiedad de los inversores, ya de por sí nerviosos, llevándolos a tomar decisiones más arriesgadas”, indicó.

La crisis geopolítica añade presión a las preocupaciones globales por una posible estanflación y eventuales disrupciones en la logística de la Inteligencia Artificial, tecnología que requiere enormes cantidades de energía para funcionar.

“Lo peor aún está aún por venir en la reacción del mercado de valores”, señaló Michael O’Rourke, jefe de estrategias de mercado de JonesTrading.

En una nota a sus clientes, el pasado viernes, economistas de Goldman Sachs alertaron que una subida temporal del precio del petróleo por encima de US$100, incrementaría la inflación global en 0,7 puntos porcentuales y ralentizaría el crecimiento global en 0,4 puntos.

Explosiones tras los ataques de Israel contra depósitos de combustible en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Hoy domingo 8 de marzo, Irán presionó con más ataques a sus países vecinos, mientras que Israel bombardeaba un depósito de combustibles en Teherán y amenazaba con desplomar el sistema eléctrico de la nación islámica.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump advirtió a la población de EE.UU. que está considerando atacar áreas de Irán que no estaban inicialmente consideradas. En ese sentido, dijo que los ataques continuarán “hasta que ellos (Irán) se rinda o, más probablemente, colapse por completo”.