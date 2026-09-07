El cobre alcanzó su precio más alto de la historia en la Bolsa de Metales de Londres tras una racha alcista de varias semanas impulsada por la expectativa de que el presidente Donald Trump ampliará los aranceles estadounidenses a las importaciones de metal refinado.

Los futuros de referencia a tres meses en la LME subieron hasta un 0,8%, cotizando a US$14.533 por tonelada, superando el récord anterior establecido en enero.

El avance del 17% del metal durante el último año se ha visto impulsado por un desajuste a largo plazo entre la oferta y la demanda. El envejecido parque mundial de grandes minas tiene dificultades para satisfacer la demanda de los centros de datos, las energías renovables y las redes eléctricas, un panorama que los defensores del cobre han pregonado durante años.

Pero los factores a corto plazo han cobrado protagonismo, especialmente los cientos de miles de toneladas enviadas este año a Estados Unidos por comerciantes que buscan beneficiarse de los precios más altos en ese país. El mercado aún contempla la posibilidad de aranceles, dos meses después de que el Departamento de Comercio presentara su recomendación a la Casa Blanca.