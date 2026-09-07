El cobre alcanzó su precio más alto de la historia en la Bolsa de Metales de Londres
El cobre alcanzó su precio más alto de la historia en la Bolsa de Metales de Londres
/ Damian Lemanski
Por Redacción EC

El cobre alcanzó su precio más alto de la historia en la Bolsa de Metales de Londres tras una racha alcista de varias semanas impulsada por la expectativa de que el presidente Donald Trump ampliará los aranceles estadounidenses a las importaciones de metal refinado.

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