Los precios del cobre caían el miércoles después de dos días de ganancias, debido a que las preocupaciones sobre el impacto de la variante ómicron del coronavirus suavizaron el efecto del estímulo económico en China, el mayor consumidor del metal.

Las acciones chinas subieron con fuerza después de que un recorte a los requisitos de reservas para los bancos liberaron 1,2 billones de yuanes (U$ 188.000 millones) de liquidez a largo plazo para apuntalar a la economía.

El yuan, en tanto, alcanzó su mayor nivel frente al dólar estadounidense desde el 2018, lo que hizo que los metales que cotizan en el billete verde fuesen más económicos para los compradores chinos.

El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) caía un 0,4% a US$ 9.561,50 la tonelada a las 12:20 GMT.

El metal utilizado en los sectores de energía y construcción ha subido más del 20% este año, pero ha cotizado entre US$ 9.000 y US$ 10.000 desde que alcanzó un récord de US$ 10.747,50 en mayo.

Ómicron provocó una fuerte reducción en las apuestas especulativas sobre precios más altos y, dado que el mercado carece de dirección, los inversores son cautelosos, dijo el estratega de Saxo Bank Ole Hansen.

Pero agregó que las existencias bajas, las fuertes importaciones chinas y una perspectiva de demanda positiva significaban que el mercado estaba “inclinado al alza”.

Las importaciones de cobre de China en noviembre subieron un 24,3% respecto a octubre y alcanzaron su mayor nivel desde marzo.

Autoridades del gobierno peruano no pudieron mediar un acuerdo para desbloquear un importante corredor de distribución utilizado por la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd.

Entre otros metales básicos, el aluminio caía un 0,1% a US$ 2.625 la tonelada, el zinc ganaba un 0,8% a US$ 3.253,50, el níquel subía un 0,4% a US$ 20.260, el plomo sumaba un 1,7% a US$ 2.223 y el estaño avanzaba un 0,8% a US$ 39.255.

