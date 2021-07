Los precios del cobre rompieron el martes una racha ganadora de cinco sesiones bajo la presión de un dólar que repuntaba con fuerza, y antes de una reunión de la Reserva Federal (Fed) que se espera dé más señales sobre la dirección de su política monetaria.

A las 11:20 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.7% a US$ 9,737 por tonelada luego de tocar los US$ 9,924, nivel más fuerte desde el 15 de junio.

“Dada la escala de movimientos que hemos visto desde el (cierre de operaciones) el 19 de julio (...), se esperaba algún tipo de pausa, especialmente dada la reunión de dos días de la Fed”, dijo Alastair Munro de la corredora Marex.

El dólar retrocedió temprano el martes, justo por debajo de sus últimos máximos, pero repuntó después, mientras los inversores se centraban en la reunión que tiene esta semana el banco central estadounidense.

El ánimo general era cauteloso antes de las declaraciones que se esperaba diera la Fed el miércoles. Los participantes del mercado quieren pistas sobre la política de tasas de interés que afectarían al dólar y la liquidez en los mercados financieros.

Goldman Sachs dice que los precios del cobre están a punto de subir a medida que la demanda supere la oferta, ya que el mercado de concentrados es muy ajustado, particularmente en China.

El precio objetivo del banco a 3, 6 y 12 meses para el metal es de US$ 10,500, US$ 11,000 y US$ 11,500, respectivamente.

