Los precios del cobre caían el lunes después de que el principal consumidor mundial, China, reafirmó sus estrictas restricciones por el COVID-19 y se conocieron datos que reforzaron las preocupaciones sobre la demanda, aunque la caída de inventarios y un dólar más bajo limitaban las pérdidas.

A las 11:36 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.6%, a US$ 7,970 la tonelada. Los precios del metal usado como indicador de la salud económica subieron más del 7% el viernes -su mayor avance diario desde enero de 2009- cuando los operadores redujeron sus posiciones cortas por rumores de que Pekín aliviará pronto sus estrictas medidas contra el COVID.

“La política china de cero COVID no es el único problema”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. “Eliminar esa política no arreglará el mercado inmobiliario (...) El cableado en edificios y hogares representa una gran proporción de la demanda de cobre”.

El mercado inmobiliario chino continuó su declive en octubre, con datos privados que mostraron un descenso en los precios y la venta de viviendas, mientras que datos comerciales mostraron que las importaciones de cobre en bruto y productos cupríferos cayeron un 1.5% en octubre respecto al mismo periodo hace un año.

El enfoque de cero COVID y los confinamientos en el país han exprimido su sector manufacturero y afectado a la demanda de metales industriales.

No obstante, los precios del metal rojo eran respaldados por la reducción de existencias en los almacenes registrados de la LME , que han perdido más de un 40% desde mediados de octubre, hasta las 84,550 toneladas.

Los metales industriales recibían también respaldo por la depreciación del dólar, abaratando el precio de los cotizados en la divisa estadounidense para los tenedores de otras monedas, lo que podría aumentar la demanda y los precios.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.7%, a US$ 2,338 la tonelada; el zinc subía un 1.2%, a US$ 2,910; el plomo aumentaba un 0.4%, a US$ 2,004; el estaño restaba un 1.7%, a US$ 18,550; y el níquel cedía un 3%, a US$ 23,105.

Con información de Reuters