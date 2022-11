Los precios del cobre caían el miércoles, ya que el aumento de casos de Covid-19 en China atenuaba las esperanzas de que la demanda en el mayor consumidor de metales del mundo mejore pronto.

A las 11:28 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.2%, a US$ 7,993.50 la tonelada.

Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción subieron desde unos US$ 7,500 a principios de noviembre a US$ 8,600 el 14 de noviembre por esperanzas de que China suavizara su política de Covid cero, que es económicamente perjudicial, y de que las tasas de interés en Estados Unidos subieran menos de lo que se teme.

No obstante, desde entonces el cobre se ha desplomado al aumentar las infecciones de Covid en China y al debilitarse su moneda, el yuan, frente al dólar, encareciendo los metales para los compradores chinos.

Grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Cantón han endurecido las medidas de prevención, lo que podría ahogar la actividad económica.

“Podría haber más de unas cuantas salidas en falso para los mercados de metales básicos antes de que empiece a desarrollarse realmente un repunte sostenible”, dijeron analistas de JPMorgan, añadiendo que esperan que los precios alcancen un promedio de US$ 7,300 en el tercer trimestre del próximo año.

“Tras tocar fondo en el segundo trimestre de 2023, creemos que una recuperación más sostenida de los precios de los metales básicos comenzará en el cuarto trimestre de 2023″, dijeron. “Para entonces, esperamos que la economía china y la demanda de metales probablemente estén alcanzando su máximo nivel”.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 1.3%, a US$ 2,397.50 la tonelada; el zinc cedía un 0.4%, a US$ 2,903.50; el níquel restaba un 0.9%, a US$ 25,800; el plomo perdía un 0.3%, a US$ 2,086.50; y el estaño caía un 0.5%, a US$ 22,080.

Con información de Reuters.