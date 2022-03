El cobre bajaba el lunes por la preocupación de que la propagación de las infecciones de COVID-19 en el principal consumidor de metales, China, pueda afectar a la demanda, y el níquel se desplomaba en un contexto de incertidumbre sobre las posiciones cortas en el mercado.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0.4% a US$ 10,222 la tonelada a las 1100 GMT, en su tercera sesión seguida de pérdidas.

“El mercado está nervioso porque el COVID sigue extendiéndose en una ciudad tan importante como Shanghai”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

El centro financiero chino de Shanghái puso en marcha un confinamiento programado en dos fases para contener la oleada de coronavirus, lo que aumenta la preocupación por las perspectivas de crecimiento de la segunda economía del mundo.

Hansen dijo que los inversores también se mostraron cautelosos después de que una medida clave de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses se invirtiera por primera vez desde 2006.

“Las curvas de rendimiento en Estados Unidos están gritando que nos dirigimos hacia una desaceleración económica, lo que podría llevar a una menor demanda desde una perspectiva global”, dijo.

El níquel de referencia de la LME caía un 8% poco después de la apertura, pero las pérdidas se reducían al 6.2% para que el metal cotizara en US$ 33,300 la tonelada.

Los operadores no estaban seguros de la situación actual de posiciones cortas de uno de los principales productores del mundo, el grupo chino Tsingshan Holding. La cobertura de posiciones cortas por parte de la empresa fue la causa del caos en el mercado y de la interrupción de las operaciones el 8 de marzo.

¨El níquel en la Bolsa de Futuros de Shanghai caía al límite del 17% a 208,110 yuanes la tonelada, después de haber registrado una ganancia semanal récord el viernes.

En otros metales, el aluminio LME caía un 0.2% a US$ 3,598, el zinc bajaba un 0.2% a US$ 4,059, el plomo ganaba un 0.2% a US$ 2,354 y el estaño subía un 0.2% a US$ 42,375.

VIDEO RECOMENDADO

El Gobierno publicó el Decreto Supremo 030-2022-PCM que dispone la ampliación del estado de emergencia por un plazo de 30 días calendario.