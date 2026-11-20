El precio del cobre se desplomó este viernes 20 de septiembre hasta su nivel más bajo desde marzo, tras una semana de agitación en los mercados provocada por la creciente preocupación sobre la demanda mundial.

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Los contratos de futuros a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres se desplomaron más de un 3%. lo que sitúa al cobre en camino de registrar una de sus peores semanas en la última década. La ola de ventas tiene numerosos factores impulsores, siendo el más acuciante la creciente duda sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial y el papel del metal en su implantación.

El metal rojo se disparó hasta alcanzar un máximo histórico cercano a los US$15.000 por tonelada en septiembre, cuando los inversores alcistas apostaron por un aumento de la demanda procedente de los centros de datos y otras infraestructuras de IA.

A las 11:00 a.m. hora de Shanghái, el cobre cotizaba con una caída del 2,5%, a US$12,2123 la tonelada, encaminándose hacia un descenso semanal de alrededor del 9%, Se trata de la peor caída de los últimos diez años, aparte de las registradas durante las primeras fases de Covid-19 y tras el anuncio por parte de Donald Trump de sus aranceles en 2025.

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Ahora los precios amenazan con caer por debajo de los US$12,000 ya que el nerviosismo sobre las expectativas de inteligencia artificial ha hecho que las posiciones cortas dominen con firmeza los mercados del cobre y otros metales.

“Llevamos diciendo, desde que la IA empezó a impulsar el precio, que esto podría estar un poco exagerado. No quiero decir que la IA no sea importante, pero hay mucho más en juego”, indicó Albert Mackenzie, analista de cobre de Benchmark Mineral Intelligence Ltd.

Otros factores que influyen sobre el precio del cobre son la débil demanda china, las perspectivas cada vez más sombrías respecto a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones del cobre y la fortaleza del dólar estadounidense.