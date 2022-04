Los precios del cobre rebotaban el jueves, tras una serie de problemas de producción que amenaza con cortar el suministro, incluido un estado de emergencia en Perú, el segundo mayor productor mundial.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.6%, a US$ 10,280 la tonelada, después de dos días de pérdidas.

“Hemos visto varios informes esta semana de algunas de las principales mineras que están luchando con los costos del diésel, el acero, los insumos en general, lo que hace que sea mucho más difícil mantener la producción”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank en Copenhague.

“En todo caso, necesitamos un aumento en la producción en los próximos años para cumplir algunas de las aspiraciones que tenemos con respecto al clima y la dependencia rusa”, apuntó.

La minera chilena Antofagasta registró el jueves una caída del 24% en la producción de cobre en el primer trimestre, mientras que Anglo American informó de un declive del 13%.

Un día antes, Perú dijo que declararía estado de emergencia cerca de las instalaciones la mina Cuajone de Southern Copper Corp. ante las crecientes protestas contra las empresas mineras, que han paralizado el 20% de la producción nacional de cobre.

Un dólar más débil también impulsaba a los metales, abaratando a los tasados en dólares para los compradores que utilizan otras monedas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.2%, a US$ 3,275.50 la tonelada; el níquel ganaba un 0.8%, a US$ 33,775; el zinc operaba con pocos cambios, a US$ 4,419,50; el plomo cedía 0.5%, a US$ 2,412; y el estaño caía un 0.3%, a US$ 42,850.

