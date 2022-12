Los precios del cobre subían el viernes, impulsados por la debilidad del dólar y la relajación de las restricciones por el COVID-19 en China, pero los próximos datos sobre el empleo en Estados Unidos mantenían al mercado inquieto.

A las 10:30 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.1%, a US$ 8,348 la tonelada, después de haber ganado cerca de un 5% en lo que va de la semana.

El contrato del cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganó un 0.9%, a 66,240 yuanes (US$ 9,415.11) la tonelada.

“La debilidad del dólar ha ayudado, pero también hay indicios de que China podría tener que revisar su política de COVID cero y eso también es bueno para los mercados de metales”, dijo Nitesh Shah, de WisdomTree.

China, el mayor consumidor mundial de metales, siguió relajando el viernes los requisitos de pruebas por el COVID-19 y las normas de cuarentena en algunas ciudades chinas. Las políticas chinas contra el COVID, las más estrictas del mundo, han ahogado desde el consumo interno hasta la producción de las fábricas y las cadenas de suministro mundiales.

También apoyaba a los metales la debilidad del índice dólar, que operaba cerca de mínimos de 16 semanas tras caer más de un 5% el mes pasado por esperanzas de que la Reserva Federal empiece a ralentizar su ritmo de alzas de tasas de interés a partir de su reunión de diciembre.

Sin embargo, el mercado estaba inquieto antes de los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicarán a las 13:30 GMT.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.1%, a US$ 2,482.50; el níquel perdía un 0.4%, a US$ 27,500; el zinc subía un 0.3%, a US$ 3,088; el plomo ganaba un 0.7%, a US$ 2,188; y el estaño avanzaba un 0.7%, a US$ 23,500.

Con información de Reuters