El dólar retrocedió por cuarta jornada consecutiva el miércoles y tocó un mínimo en más de tres meses al colocarse por debajo de los S/ 4 en el mercado cambiario ante la oferta de divisas, en medio de un avance global del billete verde tras datos de la inflación en Estados Unidos que mostraron que los precios subieron con solidez en septiembre, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) anuncie una reducción del estímulo el mes próximo.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 3,9750 en el mercado interbancario, su nivel más bajo desde el pasado 13 de julio cuando cerró en S/ 3,9770. Con respecto del cierre de ayer, el billete verde anotó una caída diaria de 1,61%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

La divisa estadounidense empezó la sesión con una tendencia a la baja ante la oferta de dólares de inversionistas. Operadores informaron que este comportamiento se registra desde los cambios en el Gabinete Ministerial del presidente Pedro Castillo.

“La salida de Guido Bellido y los cambios en el Gabinete ha reducido la incertidumbre política. Con la salida de miembros del ala radical de Perú Libre, hay menos estrés en el mercado cambiario”, dijo un tesorero bancario.

A diferencia de jornada previas, el BCR solo intervino con la colocación de Certificados Depósitos Reajustables (CDR) por S/ 200 millones. No obstante, la autoridad monetaria acumula ventas al contado por US$ 392 millones en octubre y US$ 9.638 millones en el año.

A nivel internacional, el dólar operaba el miércoles cerca de máximos de un año tras los datos de inflación en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor subió un 0,4% en septiembre, por encima del alza del 0,3% esperado por el mercado. En los 12 meses hasta septiembre, el IPC aumentó un 5,4%, superando el avance interanual del 5,3% de agosto, según informó Reuters.

El índice dólar —que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas— se depreciaba levemente a 94.311 unidades por vez primera desde fines de septiembre de 2020, respaldado por rendimientos más altos de los bonos.

Con el resultado de la jornada, el dólar recortó a 9,84% su ganancia acumulada frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

