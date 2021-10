Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró a la baja el lunes por segunda jornada consecutiva y tocó un mínimo de dos meses en el mercado cambiario local, en medio de las preocupaciones entre los inversionistas por un posible nuevo incumplimiento de pagos por parte del gigante inmobiliario chino Evergrande y las expectativas sobre las próximas minutas de la Reserva Federal (Fed) para conocer sus cruciales medidas de políticas monetaria.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4,0730 en el mercado interbancario, su valor más bajo desde el 5 de agosto cuando se registró una cotización de S/ 4,0750. Con respecto al cierre del último jueves, el billete verde anotó un retroceso diario de 0,52%.

El dólar empezó la jornada a la baja y tocó los S/ 4,0641, pero luego retomó una tendencia ascendente. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva (BCR) colocó swap cambiarios por S/ 100 millones y swap de tasas de interés por S/ 200 millones.

La autoridad monetaria no vendió dólares al contado este lunes, pero acumula ventas por US$ 382 millones en setiembre y US$ 9.628 millones en el año.

#BCRP: Información de Mercados Cambiario y Monetario a las 13:30 horas pic.twitter.com/NyoWSiie8O — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) October 11, 2021

El billete verde anotó una considerable caída la semana pasada tras la repentina renuncia del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuestionado por sus amenazas al Congreso de la República y la nacionalización del gas de Camisea.

En su reemplazo asumió la ex presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, quien ha sido vista por los mercados como una representante moderada de la izquierda peruana, según operadores.

La depreciación de la divisa estadounidense se da también luego de que se oficializó la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al frente de dicha institución.

En el plano internacional, el bonos de las inmobiliarias chinas fueron golpeados nuevamente el lunes, ya que parecía que Evergrande iba a incumplir su tercera ronda de pagos de bonos en otras tantas semanas, mientras su rival Modern Land se convertía en la última firma que intenta retrasar los plazos.

La atención de los inversionistas también está centrada en la inflación y los datos de ventas minoristas de Estados Unidos. Además, se conocerán las minutas de la última reunión de la Fed, que deberían confirmar que se discutió una reducción gradual en noviembre de las compras de bonos que realiza mensualmente el Banco Central.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 12,54% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

