El precio del dólar en Argentina se cotiza con una leve baja en una plaza selectiva y cauta de negocios por las dudas que generan los canjes de deuda que impulsan la Nación y la provincia de Buenos Aires.

En este panorama, el tipo de cambio en el mercado mayorista se cotiza a 60,57 pesos argentinos por dólar, de acuerdo con información de Bloomberg. Esta cifra se ubica levemente por debajo de los 60,58 negociados en la jornada previa, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Argentina canjeó el martes bonos en moneda dual con vencimiento 2020 (AF20) por US$164 millones por otros instrumentos a mayor plazo, mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos.

Analistas consideraron que el canje del bono AF20 fue muy bajo ya que solo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores.

En el canje “pudo haber influido que algunos fondos no pudieran entrar al canje hasta que la provincia de Buenos Aires no definiera su situación dado que ante un default están imposibilitados de hacer el canje del AF20”, dijo en un Twitter Gustavo Neffa, analista de Research for Traders.Agregó que “quizás esto sirva para una mejora en la condiciones del canje o reapertura cantada”.