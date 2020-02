El precio del dólar en Argentina abrió al alza el lunes 10 de febrero en un contexto que el Gobierno impulsa una reestructuración de deuda soberana por unos US$ 100.000 millones.

El tipo de cambio cotizaba hoy a 60.94 pesos argentinos por billete verde en la franja mayorista, según Bloomberg; una leve alza en comparación con los 60,77 del cierre del viernes.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el país entre miércoles y viernes para avanzar en las negociaciones.

“La reestructuración de la deuda no tiene el poder de hacer ‘el bien’; es decir, no tiene capacidad de solucionar los problemas de fondo de Argentina”, dijo la consultora Economía & Regiones y señaló que “si hubiera una reestructuración de la deuda exitosa, el sector privado argentino, tanto las empresas como los agentes individuales, no experimentará ningún significativo alivio en relación con su realidad económica experimentada en 2019 y 2018”.

“El gobierno siguió sin presentar un programa o, al menos, lineamientos que marquen el rumbo económico que pretende recorrer. Hasta ahora, las únicas señales fueron una gratificante prudencia fiscal y un preocupante relajamiento monetario. Al menos, se vio pragmatismo a la hora de sanar los primeros errores, una señal favorable de cara al futuro cercano.”, señaló el Grupo SBS en un informe, según EFE.