Consulta el tipo de cambio del día
21:05
- ¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 9 de setiembre?
- El precio del dólar en el país cerró el miércoles 9 de setiembre en 3,3570, (con una apertura de 3,3580, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
21:05
- El tipo de cambio interbancario cerró el 9 de agosto con un valor promedio de 3,3587, con un máximo de 3,3620 y un mínimo de 3,3540.
21:05
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
21:05
- ¿Qué es el tipo de cambio?
- En término prácticos, el tipo de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera en términos de una moneda nacional. Por ejemplo, cuando nos referimos al tipo de cambio sol-dólar, corresponde al número de soles que se requieren para comprar un dólar. En el caso del tipo de cambio sol-euro nos referimos al número de soles que se necesitan para comprar un euro.
21:04
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
21:04
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
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- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
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Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este jueves 10 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del miércoles 9 de setiembre
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