Consulta el tipo de cambio del día
20:28
- ¿A cuánto cotizó el dólar en la jornada de la semana del viernes 18 de setiembre?
- El precio del dólar en el país inició la jornada del viernes 18 de setiembre alrededor de S/ 3,3530, luego de cerrar el jueves en S/ 3,3580.
20:27
En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.
20:27
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
20:27
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
20:27
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
20:27
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
20:27
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 21 de setiembre
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 20 de setiembre.
Seguir temas
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 21 de setiembre
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 20 de setiembre.