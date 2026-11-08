Consulta el tipo de cambio del día
21:33
- ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el viernes 6 de noviembre?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 6 de noviembre en 3,4250, con una apertura de 3,4340, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
21:32
- El tipo de cambio interbancario cerró el 6 de noviembre con un valor promedio de 3,4270, con un máximo de 3,4380 y un mínimo de 3,4210.
17:40
- ¿Qué es el tipo de cambio?
- El tipo de cambio indica cuánto vale una moneda extranjera, como el dólar, en relación con el sol peruano. En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) publica diariamente esta referencia, que puede variar según las condiciones económicas y las entidades financieras. Su variación impacta en los precios de importaciones, servicios internacionales y el poder adquisitivo nacional.
17:40
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
17:40
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
17:40
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
17:40
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
17:40
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 9 de noviembre
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