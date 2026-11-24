Consulta el tipo de cambio del día
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- ¿A cuánto cotizó el dólar en la jornada del lunes 23 de noviembre?
- El precio del dólar en el país se cotizó este lunes 23 de noviembre en S/ 3,447 para la compra y S/ 3,453 para la venta , según el tipo de cambio de referencia publicado por la SUNAT.
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- El mercado cambiario inició la semana con una cotización de apertura de S/ 3,4565 . La divisa estadounidense mostró un ligero descenso frente al cierre del viernes 20 de noviembre, cuando alcanzó los S/ 3,4580 , según el BCRP.
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- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
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- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
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- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
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- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 24 de noviembre
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