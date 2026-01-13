Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del martes 13 de enero?
El precio del dólar en el país cerró el martes 13 de enero en 3,3600, (con una apertura de 3,3610), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró el 13 de enero con un valor promedio de 3,3582, con un máximo de 3,3590 y un mínimo de 3,3560.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
