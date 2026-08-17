Consulta el tipo de cambio del día
09:14
- PRECIO SUNAT - Tipo de cambio del lunes 17 de agosto
- • Compra: 3.358
- • Venta: 3.368
09:14
- PRECIO OCOÑA - Tipo de cambio del lunes 17 de agosto
- • Compra: 3.362
- • Venta: 3.366
09:13
- PRECIO PARALELO - Tipo de cambio del lunes 17 de agosto
- • Compra: 3.350
- • Venta: 3.370
09:10
- En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
09:07
- Debido a que el precio o valor de estas cotizaciones es determinado por la oferta y la demanda, estas variaciones están influidas –entre otros factores– por las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos.
09:07
- ¿A cuánto cerró el dólar la jornada semanal el viernes 14 de agosto?
- El precio del dólar en el país cerró la semana el viernes 14 de agosto en 3,3670, (con una apertura de 3,3630), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
09:06
- El tipo de cambio interbancario cerró el 14 de agosto con un valor promedio de 3,3635, con un máximo de 3,3670 y un mínimo de 3,3600.
09:06
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
09:06
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
09:01
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
08:59
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
08:59
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 17 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 16 de agosto
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