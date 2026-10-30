Consulta el tipo de cambio del día
09:05
- Tipo de cambio - BBVA
Compra: 3.441
Venta: 3.463
09:04
- Tipo de cambio - BCP
Compra: 3.432
Venta: 3.462
09:03
- Tipo de cambio - Scotiabank
Compra: 3.444
Venta: 3.467
09:00
- Tipo de cambio - Banco Pichincha
Compra: 3.432
Venta: 3.465
20:51
- ¿A cuánto cerró el dólar el último jueves 29 de octubre?
- El precio del dólar en el país cerró el jueves 29 de octubre en 3,4620 (con una apertura de 3,4650, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
-
20:51
- El tipo de cambio interbancario cerró el 29 de octubre con un valor promedio de 3,4595 , con un máximo de 3,4640 y un mínimo de 3,4530 .
20:50
- ¿Qué esperar del tipo de cambio en Perú?
- Aunque el mercado se mantiene estable, factores externos como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., el precio del cobre y la situación política interna pueden generar variaciones. Por ello, es clave revisar el tipo de cambio hoy en Perú antes de tomar decisiones financieras.
20:50
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
20:50
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
20:50
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
20:50
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
20:50
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 30 de octubre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 29 de octubre.
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