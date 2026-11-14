Consulta el tipo de cambio del día
23:31
- ¿A cuánto cerró el dólar este viernes 13 de noviembre?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 13 de noviembre en 3,4050 , con una apertura de 3,3950 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
23:31
- El tipo de cambio interbancario cerró el 13 de noviembre con un valor promedio de 3,4014 , con un máximo de 3,4070 y un mínimo de 3,3970
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- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
23:30
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
23:30
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
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- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
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Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este domingo 15 de noviembre
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 14 de noviembre
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