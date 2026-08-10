Por Redacción EC

Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

09:05
  • PRECIO SUNAT - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto
  • • Compra: 3.374
  • • Venta: 3.391

09:02
  • PRECIO OCOÑA - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto
  • • Compra: 3.376
  • • Venta: 3.377

09:01
  • PRECIO PARALELO - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto

  • • Compra: 3.360

  • • Venta: 3.390
08:56
  • En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
08:50
  • Debido a que el precio o valor de estas cotizaciones es determinado por la oferta y la demanda, estas variaciones están influidas –entre otros factores– por las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos.
08:50
  • El precio del tipo de cambio se determina en el mercado interbancario, de lunes a viernes entre las 9 am y la 1.30 pm, en una sesión en donde participan los Bancos locales.
00:50
  • ¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada del viernes 7 de agosto?

  • El precio del dólar en el país cerró el viernes 7 de agosto en 3,3775, (con una apertura de 3,3830, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
00:49
  • El tipo de cambio interbancario cerró el 7 de agosto con un valor promedio de 3,3800, con un máximo de 3,3840 y un mínimo de 3,3760.
00:48
  • ¿Qué es el dólar Ocoña?

  • El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.

Fuente: BBVA

00:47
  • ¿Dónde ver el precio del dólar?

  • La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
00:47
  • ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

  • • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

  • • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
00:46
  • ¿De qué depende el precio del dólar?

  • Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
00:46

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 10 de agosto.

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 9 de agosto