Consulta el tipo de cambio del día
09:05
- PRECIO SUNAT - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto
- • Compra: 3.374
- • Venta: 3.391
09:02
- PRECIO OCOÑA - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto
- • Compra: 3.376
- • Venta: 3.377
09:01
- PRECIO PARALELO - Tipo de cambio del lunes 10 de agosto
- • Compra: 3.360
- • Venta: 3.390
08:56
- En Perú, el tipo de cambio funciona o se determina bajo el libre mercado (ley de oferta y demanda) con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a fin de evitar fluctuaciones bruscas tanto hacia arriba (depreciación del Sol) como hacia abajo (apreciación del Sol).
08:50
- Debido a que el precio o valor de estas cotizaciones es determinado por la oferta y la demanda, estas variaciones están influidas –entre otros factores– por las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos.
08:50
- El precio del tipo de cambio se determina en el mercado interbancario, de lunes a viernes entre las 9 am y la 1.30 pm, en una sesión en donde participan los Bancos locales.
00:50
- ¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada del viernes 7 de agosto?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 7 de agosto en 3,3775, (con una apertura de 3,3830, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
00:49
- El tipo de cambio interbancario cerró el 7 de agosto con un valor promedio de 3,3800, con un máximo de 3,3840 y un mínimo de 3,3760.
00:48
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
00:47
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
00:47
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
00:46
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
00:46
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 10 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 9 de agosto
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