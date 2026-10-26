Consulta el tipo de cambio del día
09:26
- Si buscas un buen cambio, madrugar paga. Entre 9:30 a. m. y 12:00 p. m. es el mejor momento: los precios ya se estabilizaron y todavía hay movimiento. En la tarde, el dólar se pone caprichoso y puede que no consigas tan buen trato.
09:25
- Tipo de cambio - SUNAT
- Compra: 3.443
- Venta: 3.451
09:24
- Tipo de cambio - Dólar Ocoña
- Compra: 3.440
- Venta: 3.442
09:23
- Tipo de cambio - Dólar Paralelo
- Compra: 3.425
- Venta: 3.445
09:21
- ¿Cómo se determina el valor del dólar en Perú?
- Aunque la oferta y la demanda son la base del mercado, existen instituciones que juegan un papel clave en la estabilidad del tipo de cambio:
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Publica diariamente el precio oficial de referencia del dólar en Perú.
- Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Interviene cuando hay variaciones bruscas, comprando o vendiendo dólares para mantener la estabilidad monetaria.
09:12
- ¿Qué significa la variación del dólar?
- La variación del dólar refleja los cambios en el precio de la moneda estadounidense frente al sol peruano. Estos movimientos dependen de factores como la economía internacional, la inflación, la tasa de interés y la oferta y demanda de divisas.
23:06
- ¿A cuánto cerró el dólar en la última jornada de la semana el viernes 23 de cotubre?
- El precio del dólar en el país cerró el viernes 23 de octubre en 3,4490 , (con una apertura de 3,4490 , según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
23:06
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4469, con un máximo de 3,4520 y un mínimo de 3,4410.
23:05
- ¿Qué esperar del tipo de cambio en Perú?
- Aunque el mercado se mantiene estable, factores externos como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., el precio del cobre y la situación política interna pueden generar variaciones. Por ello, es clave revisar el tipo de cambio hoy en Perú antes de tomar decisiones financieras.
23:05
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
23:05
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
23:05
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
23:05
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
23:05
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 26 de octubre.
Seguir temas