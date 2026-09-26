Consulta el tipo de cambio del día
03:38
- ¿A cuánto cerró el dólar el último viernes 25 de setiembre?
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- El precio del dólar en el país cerró el viernes 25 de septiembre en 3,4170, con una apertura de 3,4115, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
03:36
- El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4223, con un máximo de 3,4320 y un mínimo de 3,4120.
03:35
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
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- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
03:35
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
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- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
03:35
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
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- • Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
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- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
03:34
- ¿De qué depende el precio del dólar?
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- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
03:34
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este sábado 26 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del viernes 25 de setiembre
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