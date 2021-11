El precio del dólar en Perú cerró con una ligera alza el miércoles, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) intervino para frenar un alza más pronunciada del billete verde.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el tipo de cambio cotizó a S/ 3,995 la compra y S/ 4,025 la venta, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

Por su parte, en el terreno interbancario, el precio del dólar se situó en S/ 4,008 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0,03% frente a los S/ 3,998 del cierre del martes, según datos del BCR.

El dólar arrancó la jornada a la baja y tocó los S/ 3,995, pero luego retomó una evolución errática. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swaps cambiarios por S/ 720 millones en cuatro subastas.

Al cierre de la sesión, el ente emisor vendió US$ 70 millones a un tipo de cambio promedio de S/ 4,007 por dólar. Con esta operación, el BCR acumula ventas al contado por US$ 1.633 millones em noviembre y US$ 10.988 millones en lo que va del año.

Operadores informaron que las presiones alcistas del tipo de cambio responden a la demanda de dólares por parte de los participantes en el mercado cambiario ante la incertidumbre generada por el entorno político, debido a los choques que pueda haber entre el Ejecutivo y el Congreso.

Después de la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa, los cuestionamientos al Ejecutivo se centraron en el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por irregularidades en la aplicación de la Prueba única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021. Legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular han dicho que apoyarán una interpelación contra el funcionario.

También los parlamentarios han expresado su preocupación por las denuncias contra el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, por presuntas presiones al jefe de la Sunat, Luis Vera, para favorecer a dos empresas con deudas tributarias.