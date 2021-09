Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró en un máximo de cuatro semanas en la plaza cambiaria local por la demanda de divisas y pese a que el Banco Central de Reserva (BCR) salió nuevamente a intervenir el Banco Central de Reserva (BCR) para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, mientras que a nivel global el billete verde se fortalecía tras la sorpresiva cifra de las ventas minoristas en Estados Unidos y por las crecientes dudas sobre la recuperación de la economía global.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4,1120 en el mercado interbancario, su mayor precio desde el 20 de agosto cuando el billete verde tocó el nivel récord de S/ 4,1170. Respecto al cierre del jueves, el dólar anotó un avance diario de 0,15%.

El dólar empezó la jornada al alza y llegó a subir hasta S/ 4,1126 ante el escenario de incertidumbre política. Para contener el avance del billete verde, el instituto emisor salió a colocar swaps de tasas de interés por S/ 600 millones en dos subastas.

Casi al cierre de la jornada el BCR también salió a vender al contado US$ 116 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,1111 por cada dólar. Con esto, la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 1.244 millones en setiembre y US$ 7.668 millones en lo que va del 2021.

Hoy el BCR informó que elevó su proyección de crecimiento de la economía peruana de 10.7% a 11.9% para este 2021. Sin embargo, recortó su proyección del PBI de 4.5% a 3.4% para el 2022, y también estimó que la inversión privada crecería 0% en dicho año.

El economista Julio Velarde mencionó también que su permanencia como presidente del BCR depende del presidente Pedro Castillo. “Nunca he querido aferrarme al cargo. Me ofrecieron públicamente quedarme, he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no. Si me nombra bien, si no [es así] también”, dijo durante la presentación del reporte inflación trimestral.

A nivel global, el índice dólar —que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas principales— subía un ligero 0,14%, lo suficiente para llevar a la divisa a un máximo de tres semanas.

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron inesperadamente en agosto, según datos publicados el jueves, aumentando un 0,7% respecto al mes anterior a pesar de las expectativas de una caída del 0,8%. Una encuesta de confianza empresarial también mostró una gran mejora.

Reuters informó que las cifras reavivan expectativas de una reducción anticipada de las compras de activos por parte de la Reserva Federal (Fed), que tiene su reunión de política de dos días la semana que viene.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13,62% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

