Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró a la baja este viernes en la plaza cambiaria local un día después de que el Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez, mientras que a nivel global el billete verde se fortalecía ya que los datos de empleo en Estados Unidos sorprendieron al alza.

Al término de la sesión, el precio del dólar se situó en S/ 4,0120 en el mercado interbancario, un nivel menor en 0,05% frente a los S/ 4,0140 del cierre del jueves, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

#BCRP: Información de Mercados Cambiario y Monetario a las 13:30 horas pic.twitter.com/fjcEoQUCJD — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) November 5, 2021

El dólar se movió con altibajos durante la jornada. Para contener la subida del billete verde, el BCR salió a colocar ‘swaps’ cambiarios por S/ 320 millones en dos subastas y swaps de tasas de interés por S/ 200 millones.

Minutos antes del cierre de la jornada, el instituto emisor también salió a vender directamente en el mercado US$ 74 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,0150 por dólar. Con esto, el BCR acumula ventas al contado por US$ 617 millones en noviembre y US$ 10.639 millones en lo que va del año.

Con 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, el Congreso de la República otorgó este jueves el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez.

La incertidumbre se apoderó del mercado durante la semana luego de que se pusiera en duda el voto de confianza tras los cuestionamiento al ex ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien renunció al cargo previo a la decisión del Parlamento.

Operadores han referido que el dólar puede bajar por debajo de S/ 4 luego que el Gabinete Vásquez consiguió el voto de confianza, por lo que se espera que supere el ambiente de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que exacerbaba la incertidumbre.

A nivel internacional, la divisa estadounidense seguía apreciándose frente a sus principales pares.

Reuters informó que el índice dólar operaba en 94.529 unidades, cerca de los máximos de 12 meses tocados en octubre, gracias a que la moneda estadounidense ganaba terreno frente al euro.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 10,86% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Cinco congresistas de diferentes bancadas serán los primeros en afrontar investigaciones en la Comisión de Ética parlamentaria, después de que se conocieran denuncias en su contra. Esta semana, dicho grupo de trabajo aprobó los informes respectivos que recomendaban que se inicien procesos a los congresistas.