El precio del dólar en Perú cerró al alza el jueves, subiendo a su valor máximo en más de una semana, pese a la constante intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). A nivel global, el billete verde se fortalecía.

El tipo de cambio se situó en S/ 4,010 la compra y S/ 4,040 para la venta en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

Por otro lado, en el mercado interbancario, el billete verde trepó hasta S/ 4,022, un avance de 0,35% de acuerdo a datos del BCR.

El dólar empezó la jornada al alza ante la demanda de divisas en la plaza cambiaria. Para contener la subida del billete verde, el instituto emisor intervino en el mercado con la colocación de swaps cambiarios por S/ 450 millones en tres subastas. Asimismo, colocó swaps de tasas de interés por S/ 100 millones y repos para proveer dólares por US$ 100 millones.

Al cierre de la sesión, el BCR también volvió a vender US$ 80 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4,021 por dólar. Con esto, la autoridad monetaria acumula ventas al contado por US$ 1.713 millones en noviembre y US$ 11.068 millones.

Operadores señalaron que las presiones alcistas del tipo de cambio responden a la demanda de dólares por parte de los participantes en el mercado cambiario ante la incertidumbre generada por el entorno político, debido a los choques que pueda haber entre el Ejecutivo y el Congreso.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 11,13% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.