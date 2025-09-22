Consulta el tipo de cambio del día
BCR - Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre
¿A cuánto cerró el dólar del lunes 22 de septiembre?
El precio del dólar en el país cerró el 22 de septiembre de 2025 en 3,5030, (con una apertura de 3,4965), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,5067, con un máximo de 3,5100 y un mínimo de 3,5020.
Si buscas un buen cambio, madrugar paga. Entre 9:30 a. m. y 12:00 p. m. es el mejor momento: los precios ya se estabilizaron y todavía hay movimiento. En la tarde, el dólar se pone caprichoso y puede que no consigas tan buen trato.
Te presentamos a continuación algunas plataformas de Internet en las que podrás realizar la conversión de soles a dólares y a otras monedas internacionales:
• Perú Dólar
• Chaski Dólar
• Cambio Sol
• Cambi.pe
¿Vas a cambiar mucho?
No lo hagas todo de una. Divide en partes y aprovecha los buenos días. Esta estrategia, llamada “costo promedio”, te protege si el dólar baja justo después. Mejor poco a poco que todo de golpe y sin chance.
En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.
¿Dónde cambiar?
En los bancos hay seguridad, pero el cambio no es tan bueno. Las casas de cambio y plataformas online como Kambista o Rextie son la jugada inteligente: rápido, fácil y con mejor tasa. Solo asegúrate de que sean confiables.
¿Prefieres cambistas?
Fíjate bien: deben tener chaleco oficial e identificación. Hazlo en lugares con vigilancia o frente a bancos. Lleva sencillo, cuenta con calma y revisa bien los billetes, que luego el cajero no perdona ni un rasgón.
Un truco pro: Revisa el tipo de cambio en apps como Dólar Perú o en Google. Unos céntimos hacen la diferencia. También puedes activar alertas para que te avisen cuando el dólar esté en su punto ideal. Tecnología al rescate.
PRECIO DÓLAR OCOÑA – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.490
• Venta: 3.515
PRECIO DÓLAR SUNAT – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.487
• Venta: 3.494
PRECIO DÓLAR SCOTIABANK – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.519
• Venta: 3.558
PRECIO DÓLAR INTERBANK – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.493
• Venta: 3.576
PRECIO DÓLAR BANCO DE LA NACIÓN – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.480
• Venta: 3.600
PRECIO DÓLAR BCP – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.525
• Venta: 3.540
PRECIO DÓLAR BBVA – Tipo de cambio del lunes 22 de setiembre.
• Compra: 3.468
• Venta: 3.608
¿A cuánto cerró el dólar del viernes 19 de septiembre?
El precio del dólar en el país cerró el 19 de septiembre de 2025 en 3,4850, (con una apertura de 3,4835), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4866, con un máximo de 3,4890 y un mínimo de 3,4840.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 22 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 21 de setiembre
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este lunes 22 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del domingo 21 de setiembre