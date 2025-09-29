Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar este lunes 29 de septiembre?
El precio del dólar en el país cerró el 29 de septiembre de 2025 en 3,4800, (con una apertura de 3,4875), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4783, con un máximo de 3,4850 y un mínimo de 3,4740.
En Perú, el dólar es como un protagonista silencioso: siempre presente, siempre cambiando. Su valor sube y baja según lo que pase en el mundo y en casa. El BCRP a veces entra al juego para calmar las olas y que no se dispare ni se hunda demasiado.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 30 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 29 de setiembre
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 30 de setiembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 29 de setiembre