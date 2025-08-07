Contenido Sugerido
Contenido GEC
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 8 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 7 de agosto
Contenido GEC
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 8 de agosto.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 7 de agosto