Redacción EC
Redacción EC
Yape y Plin: ¿desde cuándo se podrán hacer transferencias entre ambas billeteras?
Es una realidad. Las transferencias entre billeteras digitales serán gratuitas usando solo su número de celular. Conoce todos los detalles en este video.

Consulta el tipo de cambio del día

20:42

¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.

• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.

20:42

¿De qué depende el precio del dólar?

Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.

20:42

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 8 de agosto.

• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del jueves 7 de agosto

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC