Consulta el tipo de cambio del día
¿Cómo afecta el mercado internacional al tipo de cambio en Perú?
El precio del dólar actual en Perú depende de eventos globales como la política de la Reserva Federal de EE.UU., el comercio internacional, la crisis económica en otros países y la inversión extranjera. Estos factores pueden hacer que el dólar hoy en el mercado peruano suba o baje según la percepción de riesgo e inversión.
¿A cuánto cerró el dólar el viernes 9 de enero?
El precio del dólar en el país cerró el viernes 9 de enero en 3,3620, (con una apertura de 3,3630), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3610, con un máximo de 3,3610 y un mínimo de 3,3600.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
¿Qué factores influyen en el tipo de cambio del dólar en Perú?
La fluctuación del dólar en Perú está influenciada por la oferta y demanda en el mercado cambiario peruano, la política monetaria del Banco Central, las tasas de interés, la inflación y factores externos como la estabilidad económica global. Estos elementos afectan el valor del dólar hoy en Perú y su variación frente al sol.