Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
El tipo de cambio interbancario cerró el 27 de marzo con un valor promedio de 3,4890 , con un máximo de 3,4980 y un mínimo de 3,4770 .
- ¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el valor que relaciona al sol con el dólar estadounidense. En Perú, esta cifra se actualiza todos los días y refleja la fortaleza de nuestra moneda frente a la divisa más utilizada en el comercio internacional.
Conocerlo es clave para quienes realizan operaciones de compra y venta de dólares: desde personas que ahorran, empresas que pagan importaciones o familias que reciben remesas del extranjero.
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este domingo 29 de marzo.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del sábado 28 de marzo
El precio del dólar en el país cerró el viernes 27 marzo en 3,4860, (con una apertura de 3,4895 ), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).