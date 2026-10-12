Consulta el tipo de cambio del día
20:38
- ¿Qué es el tipo de cambio?
- El tipo de cambio es la diferencia del valor entre dos monedas. Cuando se habla del tipo de cambio en el Perú, normalmente se trata de cuántos soles peruanos (PEN) se necesitan para comprar un dólar estadounidense (USD).
20:38
- ¿Quién regula el tipo de cambio en Perú?
- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es la única entidad encargada de mantener la estabilidad monetaria del país y aunque el BCRP no fija el tipo de cambio, puede intervenir cuando el precio del dólar sube o baja de forma muy brusca. Para ellos, compra o vende dólares en el mercado, con el objetivo de reducir movimientos extremos que puedan afectar a la economía nacional.
20:36
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
- El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente: BBVA
20:35
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
- La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
20:34
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
20:33
- ¿De qué depende el precio del dólar?
- Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
20:32
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 13 de octubre
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